عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: لوح الرئيس الإيراني حسن روحاني بإجراء استفتاء بشأن الملف النووي لبلاده وذلك وسط تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة.ونقلت قناة «العالم» الإيرانية امس عنه القول «في عام 2004 عندما كان روحاني مفاوضا نوويا بارزا) اقترحت على قائد الثورة (المرشد الأعلى لايران اية الله علي خامنئي) فكرة إجراء استفتاء من قبل الشعب على القضية النووية وقد اعتبر استخدام المادة 59 من الدستور أمرا جيدا وأعلن قبوله بالفكرة، ولكن لم يتم الحديث عن موعد لهذا الأمر ومن ثم تغيرت الحكومة واتجهت الأمور على نحو آخر».

وقال «على أي حال، فإن المادة 59 يمكنها تمهيد السبيل في أي مرحلة كانت... حيث إن من شأنها فتح الطرق المغلقة، وهي نافذة مفتوحة أمام المواطنين».

ووصف روحاني الظروف الراهنة بأنها «صعبة للغاية»،ولكنه شدد على أن «الحكومة تسعى من أجل ألا تصبح الأمور أكثر صعوبة للمواطنين».ودعا إلى التكاتف بين الإيرانيين لعبور هذه المرحلة، واعتبر أن «الخلافات والتفرقة تزيد ثمن الحرب».

الى ذلك قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني الأميرال علي فدوي، إن «التواجد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط هو الأضعف في التاريخ». ونقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية، امس عن فدوي قوله «الأميركيون موجودون في المنطقة منذ عام 1833 وهم الآن في أضعف حالاتهم في التاريخ في غرب آسيا» وقال فدوي إن «الأميركيون اليوم اضعف من أي وقت مضى منذ تواجدهم في غرب آسيا وفي أقل عدد لسفنهم في الخليج أيضا حتى حاملة الطائرات الأميركية والتي كانت متوجهة إلى المنطقة قاموا بإيقافها في المحيط الهندي ولم يتجرأوا على إدخالها إلى الخليج بسبب خوفهم ورعبهم».

