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القدس- الوكالات: كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يستعد لإجراء انتخابات جديدة، وذلك في ظل تعثره في تشكيل حكومته الجديدة فيما تظاهر نحو 80 الف اسرائيلي ضد محاولات نتانياهو جعل نفسه ديكتاتورا بحصانة قضائية.

وتظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب احتجاجا على خطوات تشريعية قد تمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي حصانة من المحاكمة وتحد من سلطة المحكمة العليا. وشارك في المظاهرة كل أحزاب المعارضة تقريبا. ولم تحدد الشرطة عدد المشاركين في حين قال منظمون إن عددهم بلغ 80 ألفا. وتحوم شبهات حول رئيس الوزراء في ثلاث قضايا فساد. وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء ليس ملزما قانونيا بتقديم استقالته إذا وجهت له اتهامات فقد تعهد أنصار نتانياهو في حزب ليكود بالسعي للحصول على حصانة برلمانية له من المحاكمة أثناء وجوده في السلطة. وتوقعا لتقديم طعون قانونية فإنهم يؤيدون أيضا تشريعا سيلغي أي حكم تصدره المحكمة العليا لإسقاط الحصانة. ووصفت المعارضة أي محاولة لتحصين نتانياهو أو تقييد سلطة المحكمة العليا بأنها تهديدات للديموقراطية.

وقال يائير لابيد أحد زعماء حزب أزرق أبيض المنتمي للوسط وهو حزب المعارضة الرئيسي خلال المظاهرة يوم السبت إن نتنياهو يسعى لسحق المحكمة العليا كي لا يدخل السجن.

وهذه ليست هي الازمة الوحيدة التي يواجهها نتانياهو فقد ذكرت «هآرتس» على موقعها الإلكتروني امس أنه يستعد لانتخابات جديدة لأنه يرى أن وزير الدفاع السابق زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان «قرر عدم الدخول في أي حكومة يرأسها نتانياهو رغم مزاعم ليبرمان بالعكس». كما ذكرت أن نتانياهو يرى أن ليبرمان «يحاول إثارة الأرثوذوكس المتشددين» ضده. وكان نتانياهو وصف المفاوضات الائتلافية بأنها «أصبحت شبه مستحيلة». وطلب مهلة إضافية مدتها أسبوعان من رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين لتشكيل الحكومة. وتنتهي هذه المهلة الأربعاء القادم.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي عاد امس ليعبر عن اعتقاده أن التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية ما زال ممكنا وصرح في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة «أعتقد أنه يمكن حل المشكلة بكل حسن نية، إذا كان هذا ما يريده الناس». وأضاف «إذا لم تكن هناك رغبة والأمور هدفها اتجاها محددا فهذا أمر مؤسف». وقال المتحدث باسم حزب «ليكود» امس «إذا بقي ليبرمان مصرا على إسقاط الحكومة، فإن الليكود سيستعد للانتخابات».

