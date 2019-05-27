عربيات ودوليات

رام الله- الوكالات: اعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أنه ستتم إعادة النظر في كافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، مؤكدا أنه «لايمكن الاستمرار في الاعتراف بإسرائيل بينما لا تعترف بنا». ووجه اشتية أثناء إفطار لأهالي الشهداء والأسرى التحية إلى رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص على مقاطعة مؤتمر المنامة، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني موحد بقيادته وفصائله ورجال الأعمال والمجتمع المدني في عدم المشاركة بالمؤتمر. وأكد أن المشكلة في فلسطين ليست اقتصادية وأن الحل ليس اقتصاديا، مشددا على الحل السياسي للقضية الفلسطينية المتمثل في «إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس مع حق العودة للاجئين».

