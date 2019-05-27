عربيات ودوليات

في الحلقة الثانية من الحوار مع الوزير السابق منير فخري عبد النور تحدثنا عن مرحلة مهمة من تاريخ مصر سنوات عصيبة مرت على البلاد عقب ثورة 25 يناير 2011 كان عبد النور متواجدا فيها عن قرب شاهدا على الكثير من الحقائق والأسرار وقد اختص «النهار» بخزائن أسراره وذكرياته عن هذه الفترة الهامة والمرحلة الفاصلة والتي كانت المشاركة فيها وتوليه منصبا قياديا أمرا في غاية الصعوبة.. عبد النور كان يؤدي واجبه الوطني دون تردد فقد تولى حقيبة وزارة السياحة في عام 2011 وهو العام الذي توقفت فيه مفاصل الحياة بالنسبة للمصريين لكن كان من واجبه كوزير إنعاش السياحة وتوفير الأمن والأمان للسائحين والرد على الشائعات والترويج لمصر مهمة شبه مستحيلة في مثل هذا التوقيت لكنه بشجاعة أنجز هذا العمل وأكد لـ»النهار» أن عدد السائحين الذين دخلوا مصر في 2011 و2012 وصل لعشرة ملايين سائحا فقد جاءت الأفواج السياحية من شتى أنحاء العالم لرؤية ميدان التحرير والتعرف عن قرب على شعب أبهر العالم وأسقط نظاما فاسدا عمره 30 عاما.

هل اختلف المشهد الحزبي بعد 25 يناير عما قبله؟

التجربة الحزبية بعد 25 يناير مرت بمراحل مختلفة فبين 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 كان هناك زخم كبير في نشأة الأحزاب فالأحزاب والعاملين بها والناشطين السياسيين كانوا يشعرون أن هناك حاجة ماسة للإدلاء بالرأي والمشاركة وطرح الأفكار فشعر المصريون أنهم استعادوا ملكية الوطن وشعر كل مصري انه صاحب حق ومصلحة في المشاركة لبناء المستقبل لذلك نشطت الأحزاب وتشكلت أحزاب جديدة، وبعد 30 يونيو وبعد أن تقلد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة تغيرت الصورة تماما ربما لأن رسالة الدولة كانت أننا في سباق مع الزمن وليس لدينا وقت للمناقشة أو الجدل أو حتى تبادل الآراء كما أن المصريين شعروا بأن هناك ربان يقود الدفة وأننا نعيش مرحلة تتطلب قدرا كبيرا من الحسم والحزم والسرعة في اتخاذ القرار لمواجهه التحديات الداخلية والخارجية مهما كان السبب فقد همشت الأحزاب وهشمت نفسها.

لكن في تلك المرحلة كان هناك حاجة ماسة للحياة الحزبية الديموقراطية؟

الديموقراطية توفر الأمان والاستقرار، وأحد الدروس الذي يمكن استخلاصه من تجربة الماضي هو أن أحد أسباب انفجار يناير 2011 هو قلة مساحة الحرية والديموقراطية التي منحت للأحزاب القائمة آنذاك وتزوير انتخابات مجلس النواب وخاصة انتخابات نوفمبر 2010.

هل يحتاج الرئيس عبدالفتاح السيسي لظهير حزبي؟

أعتقد أن الرئيس السيسي في حاجة لظهير حزبي له قواعد شعبية لتأييده ومساندته في تطبيق ونجاح سياساته الإصلاحية الطموحة.

ألا يوجد تخوف من عودة تجربة الحزب الوطني؟

ليس بالضرورة أن يكون حزب الرئيس حزبا فاسدا لقد فشلت التجربة السابقة لأن الحزب الوطني فسد بعد سيطرته على الحكم مدة 30 سنة وزور الانتخابات ولم يترك «بصيص» أمل لتداول السلطة وشاخ الرئيس وشاخ نظامه فانهار.

ما رأيك في الرئيس الأسبق حسني مبارك؟

الحقيقة أنه على المستوى الإنساني رجل فاضل وطيب جدا ولكنه ارتكب أخطاء كثيرة أهمها في تقديري أنه لم يجرؤ على اتخاذ قرارات بشأن الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المنشود وفوت بذلك فرصا هائلة كانت يمكن أن توفر على المواطن تحمل أعباء وعناء تحملها عندما اتخذت إجراءات الإصلاح الاقتصادي في 2016 وكان في مقدور مبارك اتخاذ هذه الإجراءات سنه 2004 مع دخول مجموعة الوزراء الإصلاحيين في شهر يوليو ولكنه لم يفعل ثم أخطأ عندما حارب الأحزاب المدنية وأقصد هنا بالتحديد حزبي «الوفد» و«التجمع» وزور الانتخابات ليحد من نمو شعبيتها بينما دخل في تفاهمات مع الإخوان المسلمين وأفسح لهم الطريق ليزدادوا قوة خاصة عام 2005 عندما دخلوا البرلمان بقوة، وترك الانطباع لدى العامة أن نجله جمال سيخلفه في الرئاسة ولم يكن ذلك مقبولا من الجيش ولا من الرأي العام كما أنه بقي في الحكم هو وزمرته ونفس الوجوه التي تقلدت المناصب الرئيسة مدة ثلاثين سنة حتى ضجت الناس وقالت كفاية.

هل ترى 25 يناير ثورة أم انتفاضة أم مؤامرة؟

أي ظاهرة اجتماعية لها أكثر من سبب والظاهرة معقدة جدا كان هناك عدة أسباب منها المشاكل الاجتماعية والتي كانت ناتجة عن سوء توزيع للدخول والثروات أيضا كان يوجد ضجر من وجود نفس الشخص ونفس الحزب ونفس الوجوه المسيطرة على المشهد ظاهرة البطالة لدى الشباب أيضا كانت من ضمن الأسباب فكان لدينا الملايين من العاطلين المحبطين فاقدين للأمل أيضا ما حدث في تونس قبلها بعدة أيام كان سبباً لإعطاء دفعة من الحماس وما قيل حول حادث مقتل الشاب خالد سعيد داخل السجن وأنه قتل بسبب التعذيب كان سببا من الأسباب بخلاف حادث كنيسة القديسين وأنا أتذكر أني كنت وقتها عضوا في المجلس القومي لحقوق الإنسان وذهبنا ضمن وفد للإسكندرية وللمرة الأولى رأيت مظاهرات في شوارع الإسكندرية تدعو لسقوط النظام وفي نفس الأسبوع وقفة بالشموع حول ضريح سعد زغلول في القاهرة تعزية لأسر شهداء كنيسة القديسين وأيضا في العلن بدأنا نسمع من يهتف بسقوط النظام. أيضا مما لاشك فيه أن هناك أطرافا استغلت الظروف للحصول على مكاسب معينة دول أجنبية وأحزاب وقوى سياسية كالإخوان، خلاصة القول انه مما لاشك فيه أن 25 يناير كانت انتفاضة رافضة للأوضاع القائمة داعية لتغيير جذري للوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي استغلتها دول وأحزاب وقوى سياسية لمصلحتها أنا اسميها ثورة لكن من الناحية العلمية والتاريخية فالثورة لابد أن تؤدي لتغيير جذري لما هو قائم الثورة البلشفية والفرنسية غيرت أوضاع للنقيض.. لكن في مصر عند المقارنة ما قبل وما بعد لا نجد تغيرات جذرية لكنها قامت بهدف شعبي وبدافع التغيير.

توليت وزارتي السياحة والتجارة والصناعة في فترة حرجة من تاريخ مصر حدثنا عن التجربة؟

المهم هي الظروف التي تقلدت فيها الوزارة بعد 11 فبراير 2011 وبعد تخلي حسني مبارك عن الحكم تلقيت مكالمة من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء كنت أعرفه عن بعد لذلك عندما سمعت صوته لم أكن أتخيل أبدا انه سيعرض علي الوزارة، الموضوع كان بعيد جدا عن تفكيري عرض على تولي وزارة السياحة وذهبت إليه في اليوم التالي ووجدت عنده كلاً من الوزيرة فايزة أبو النجا والشاعر فاروق جويدة وقتها كان يعرض على فاروق جويدة وزارة الثقافة وقال لي: «نريد منك أن تتولى وزارة السياحة». فكان ردي عليه «من الواضح أنكم لم تفهموا»، فسألني عن قصدي من «عدم الفهم» فقلت له قد حدثت ثورة فلابد أن يحدث تغيير وكنت أقصد وقتها أن الوزارة كانت كلها من أعضاء الحزب الوطني وكأن شيئاً لم يحدث فسألني من يصلح في رأيك فقلت له الدكتور محمد غنيم للصحة ومحمد أبو الغار وزيرا للتعليم العالي وأحمد جمال الدين موسى وزيرا للتربية والتعليم فقال لي لكن أحمد جمال كان موجودا من قبل كوزير وتم استبعاده لأن كان له علاقة بالإخوان المسلمين، فقلت له إن هذا غير صحيح وإن السبب الحقيقي أنه قيل إن ابن خاله عضوا في جماعة الإخوان المسلمين لكن هو لا علاقة له بالجماعة من قريب أو بعيد.

وبالطبع وقتها كانت هناك حالة بداخلنا أننا يجب أن نبحث عن حكومة وحدة وطنية وان أطراف الخريطة السياسية كلها تكون ممثلة في الحكومة وقلت له إن جودة عبد الخالق يصلح كوزير تموين فهو أكثر من بحث في الدعم وعدالة توزيعه على المستحقين ويمثل اليسار وقلت له لابد أن تأتي بنائب رئيس للوزراء وهو الدكتور يحيى الجمل ونحن جالسون اتصلت الوزيرة فايزة أبو النجا بأول اسمين الدكتور محمد غنيم والدكتور محمد أبو الغار لكنهما رفضا رفضاً قاطعا وقد رفضت أنا الآخر الوزارة ونزلت مع فاروق جويدة والذي كان بدوره حاضرا النقاش وبعد أربعة أيام وجدت الوزيرة فايزة أبو النجا تتصل بي قالت لي : لم يعد لديك عذرا فقد أخذنا بأكبر عدد من الأسماء التي اقترحتها. وفي اليوم التالي قابلت أحمد شفيق ووافقت على تولي الوزارة وكان الأمل هو تشكيل حكومة وحدة وطنية ممثلة من كل الاطراف السياسية وقد حلفنا اليمين يوم 23 فبراير وبعد أسبوع قدمت الوزارة استقالتها لرفض الميدان لرئيسها.

بعدها جاء عصام شرف وقال جئت بترشيح من الميدان في ظروف كانت في منتهى الصعوبة فالشارع بدأ يثور من جديد ومطالب بتعويض أسر الشهداء ومطالب بتعيين المؤقتين في الوزارات والدواوين ومطالب بتحقيق أهداف الثورة «عيش وحرية وعدالة اجتماعية» مطالب فضفاضة وعصام شرف أعجزته الظروف فلم يستطع التعامل مع الأمر وكانت أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية والحدث المؤلم ماسبيرو وفي هذه الفترة كنت وزير سياحة لكني أؤكد أن عدد السائحين الذين دخلوا مصر في 2011 و2012 وصل لـ10 ملايين سائح سنويا وكان السبب ثورة 25 يناير بغض النظر عن الحالة الأمنية لكن السائح كان في حالة انبهار بالشعب المصري والشباب الذي أسقط رئيس ظل في السلطة 30 عاما.

عملت مع 5 رؤساء وزارة.. كيف تراهم؟

عملت مع الفريق احمد شفيق والدكتور عصام شرف ثم كمال الجنزوري والدكتور حازم الببلاوى والمهندس إبراهيم محلب لا استطيع أن احكم على أداء الفريق أحمد شفيق لان الفترة كلها لم تتجاوز السبعة أيام لكنه كإنسان هو إنسان فاضل وعلى خلق وأدب جم والدكتور عصام شرف كان رجلا طيبا جاء في ظروف صعبة جدا والدكتور كمال الجنزوري هو رجل ذو خبرة وله شخصية قوية وإداري ممتاز.

حازم الببلاوي اقتصادي جيد أما إبراهيم محلب فهو رجل يعمل 16 ساعة في اليوم وقلبه كبير ويواجه أي مشكلة شعاره مواجهة المشكلة مباشرة وقبل أن تتفاقم.

ما مواصفات رئيس الوزراء الناجح من وجهة نظرك؟

أن تكون علاقاته بجميع الوزارات دون استثناء جيدة وان يكون التعاون بينه وبين مختلف الوزارات تعاون مثمر وبناء وكامل وأن يكون لديه السلطة لاتخاذ القرار والفصل في المشاكل التي تعرض عليه وأغلب هذه المشاكل تكون ناتجة عن تداخل اختصاصات الوزارات المختلفة ومحاولة كل وزير الاستئثار بالملف الخاص به، رئيس الوزراء لابد أن تكون لديه القدرة والسلطة في الفصل بين المشاكل.

هل ترى أن الوزير يجب أن يكون سياسيا كي يكون ناجحا؟

بالتأكيد الوزير لابد أن يكون سياسيا وهنا سياسي ليس معناه أن يكون دارسا للعلوم السياسية لكن المقصود هنا بالسياسة أن يكون خارج من الشارع يعلم احتياجات الشارع ويكون قادرا على اتخاذ القرار الذي يتواءم مع المصلحة العامة ورضاء الشارع لكن القرار النظري حتى ولو كان سليما دون الأخذ في الاعتبار الرأي العام ورد فعل الشارع لن يكون مكتوبا له النجاح.

لماذا لا نرى حكومات يكون أعضاؤها ممثلين للأحزاب السياسية؟

من هنا تأتي أهمية النظام البرلماني فالوزير يكون خاض من قبل انتخابات ولمس الاتجاهات في الرأي العام من خلال الشارع وليس الأبحاث النظرية، احتكاك المسؤول بالشارع مهم جدا ويضمن له النجاح.

