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دعت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الكويت نخبة من ممثلي وسائل الإعلام ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي لحضور غبقة رمضانية يوم الثلاثاء الماضي، وذلك احتفاء بالشهر الفضيل وقيم المحبة والكرم والإحسان. واحتفلت «هواوي» بهذه المناسبة المميزة مع ممثلي وسائل الإعلام والمؤثرين الذين لطالما قدموا دعمهم الكبير للعلامة، كما ألقى جيسون جيانغ المدير العام لدى مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الكويت كلمة أعرب فيها عن ترحيبه وتقديره للحضور الكريم. هذا، وعقدت «هواوي» حفلها في فندق ومنتجع شاطئ النخيل الشهير بتصاميمه الجذابة وأجوائه الراقية، والتي جسدت المكان المثالي للضيوف للتواصل والتفاعل ومشاركة أجمل الأوقات الاجتماعية المميزة. واختتمت الأمسية فعالياتها ببوفيه رمضاني يزخر بالأطباق التقليدية والأطايب الشهية وعلى وقع ألحان الموسيقى الحية.

