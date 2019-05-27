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بأجواء من المحبة والتقدير أقام فنانو المرسم الحر غبقتهم السنوية والتي خصصوها لتكريم الأمين العام السابق للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب م. علي اليوحة، تعبيرا عن الامتنان لما قدمه اليوحة من رعاية دامت على مدار ثماني سنوات. وقد حضر الغبقة جمع من الفنانين ومحبين اليوحة، وتخلل الأمسية تقديم هدايا تذكارية من الحضور كمشاركة منهم وتكريما وعرفانا للجهود التي بذلها م.علي اليوحة خلال مسيرته العملية والوطنية.

عبر اليوحة عن سعادته بهذا التكريم وشكر فناني المرسم الحر على الاحتفالية كما شكر جميع من حضروا من المثقفين والمبدعين وقال «سعيد أنكم ساهمتم في احياء هذا المبنى الجميل الذي أصبح يبث الحياة من خلال الفنانين الموجودين». وأشار اليوحة أن خلال فترة تواجده حاول قدر الإمكان أن يقدم ما يستحقه المبدع الكويتي، لافتا أن المبدعين كانوا خير ما يمثل هذا الإبداع لدولة الكويت. وتمنى اليوحة للفنانين الأفضل والأحسن في الأيام القادمة، مشيرا أن قوة استمرارية تلك الفعاليات والأنشطة الثقافية تعتمد بالدرجة الأولى على الفنان نفسه. من جانبه عبر بعض الفنانين عن تقديرهم وامتنانهم بما قدمه اليوحة طوال فترة عمله فقد قال الفنان القدير سامي محمد « أنا شهادتي في أستاذ علي اليوحة مجروحة ذلك لأنه صديق وعزيز علينا، ونحبه، وشخص أدى رسالته على أكمل وجه للثقافة وحمايتها وإطلاقها خارجا بصورة جميلة بما فيها الفن التشكيلي، وأعطى من جهده ووقته الكثير لدولتنا الحبيبة الكويت حتى تبرز بفنانينها وأدبائها وشعرائها». وتمنى محمد أن يكون القادم شبيهاً بعطاء اليوحة، مشيرا أن الكويت ولادة».

