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أقامت عائلة آل محمد علي الصايغ والعطار والسلمان الموسى والعلي والعبدالمحسن الغبقة الرمضانية بديوان المحامي حسين عبدالله الصايغ بمنطقة أبو فطيرة بحضور جمع من النواب الحاليين والسابقين والمواطنين والأهل والأصدقاء.

وبهذه المناسبة، أكد المحامي حسين الصايغ أن التزاور في ليالي الشهر الفضيل عادة حميدة يختص بها أهل الكويت منذ القدم لاسيما وأن هذه الأيام تجمع مختلف أطياف المجتمع الكويتي في أجواء رمضانية ملؤها الود. وأكد الصايغ على أهمية التواصل بين جميع أبناء المجتمع الكويتي، مشيراً إلى أن هذه المناسبات واللقاءات في الدواوين الكويتية تعزز مفاهيم التآخي والتراحم والود بين أهل الكويت.

