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أقام معهد دسمان للسكري حفل القرقيعان السنوي للأطفال المصابين بالسكري وذويهم في الكويت، وتميز الحفل بحضور جمع غفير من الأطفال، ولاسيما المصابين بالسكري منهم، والذين استمتعوا بالبرنامج المميز الغني بالمسابقات الثقافية والألعاب الشعبية والعروض الشيقة والتي شاركت فيها الشخصيات المحببة لدى الأطفال إضافة لنقش الحنة وتلوين الوجوه وبوطبيلة والعديد غيرها من الفقرات والفعاليات. وحرص المعهد على تنويع الفعاليات والألعاب لتشمل جميع الفئات العمرية للأطفال. واختتم الحفل بتوزيع أكياس القرقيعان المميزة على الاطفال.

وقال مدير عام المعهد د. قيس الدويري: ان الهدف من هذا الحفل هو رسم الابتسامة على وجوه الاطفال المصابين بمرض السكري وتوعيتهم بطريقة مسلية وحثهم على ممارسة النشاط البدني واختيار الغذاء الصحي والاعتدال والوعي بالقيم الصحية، لاسيما أن سكري الأطفال في ازدياد مستمر وخصوصا في الكويت، وشكر كل من ساهم ودعم الاحتفالية وهم بيت التمويل الكويتي ومتطوعو «عطاء هب» وشركة «فانتازي وورلد».

