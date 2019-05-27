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وسط أجواء رمضانية سادتها المحبة والألفة، اقام ديوان رجل الاعمال فيصل العمر بالسرة الغبقة الرمضانية السنوية وذلك بمنطقة السرة قطعة 6 على الدائري الرابع مقابل منطقة الروضة وبحضور عدد كبير من الوزراء والشيوخ وأعضاء مجلس الأمة والمحافظين وبحضور محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد وعدد كبير من السلك الديبلوماسي بالاضافة الى عدد كبير من الوجهاء وكبار الشخصيات وجمع من المواطنين، وذلك لتبادل التهاني بهذا الشهر الفضيل وحضور الغبقة السنوية وبهذه المناسبة يتقدم رجل الاعمال فيصل العمر بأسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والحكومة الرشيدة وجميع المواطنين أعاده الله على الكويت وشعبها والأمتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات. وقال محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد: سعدنا باستقبال أهلنا من الكويتيين والمقيمين والأصدقاء لتبادل التهاني بهذا الشهر الكريم.

