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نظمت مدرسة الكويت الانجليزية احتفالها السنوي لتخريج طلاب المرحلة الثانوية للعام الدراسي الجاري، الذي أقيم في مركز الراية، بحضور مدير عام معهد الدراسات المصرفية د. يعقوب يوسف الرفاعي وعدد من الشخصيات وقيادات المدرسة، وتضمن الحفل فقرات موسيقية وكلمات تخللها توزيع شهادات التخرج على الطلاب.

وألقت نائب رئيس المدرسة نائلة محمد جاسم السداح كلمة بينت خلالها حصول المدرسة على التميز على المستويين المحلي والدولي في العديد من المجالات التعليمية والاجتماعية والرياضية والأدبية، لافتة إلى حصد الكثير من الجوائز الأولى، وهذا دلالة على حرص المدرسة على نوع التعليم الذي تقدمه لطلابها.

أعقب ذلك كلمة ضيف الحفل د. يعقوب يوسف الرفاعي التي ذكر فيها أهمية التكنولوجيا في العصر الحالي، كما أوصى الطلاب بأن يكونوا خير سفراء سواء لبلادهم أو لمدرستهم، ونصح الخريجين الحفاظ على علاقتهم مع مدرستهم التي احضنتهم صغارا ومهدت لهم طريق المستقبل الأكاديمي والعملي الناجح.

