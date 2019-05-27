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أقام مرشح مجلس الأمة السابق م. أحمد الحمد غبقة رمضانية استقبل فيها عدداً كبيراً من المهنئين من جميع أطياف الشعب الكويتي في شهر رمضان الفضيل، وذلك في ديوان الحمد بمنطقة المنصورية حيث تبادل الحمد مع الضيوف التهاني والتبريكات بهذه المناسبة في أجواء ايمانية عكست ما جبل عليه الكويتيون عبر تاريخهم من الألفة والمحبة والتآخي والتواصل فيما بينهم.

بهذه المناسبة، تقدم الحمد من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ومن أسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الوفي والمقيمين على أرض الكويت الطيبة، بأصدق التهاني والتبريكات، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الكويت والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأضاف الحمد مؤكداً على التمسك باللحمة الوطنية ونبذ الخلافات الجانبية والابتعاد عن كل ما يمزق أو يضر بالنسيج الكويتي الجميل، خاصة في ظل ما تمر به المنطقة من تطورات إقليمية لا تخفى على أحد، ومبيناً بأن هذه الأزمة ستمر، بإذن الله بحكمة وحنكة القيادة السياسية في الكويت ممثلة بصاحب السمو، على خير دون تداعيات أو أخطار حقيقية على الكويت أو دول المنطقة. كما بين الحمد بأن السلطتين التشريعية والتنفيذية تتحملان في هذه الفترة مسؤولية كبيرة يجب القيام بها وهي العمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والتعاون فيما بينهما لتفادي أية مشكلات أو إشكالات اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية يمكن أن تطرأ بسبب الظروف المحيطة. وختم الحمد معرباً عن شكره وتقديره للحضور الكريم، مؤكدا أن تبادل الزيارات والتهاني بالشهر الفضيل إنما هي عادات كويتية أصيلة ومتوارثة عن الآباء والأجداد، وتعبير صادق عن روح المحبة والتآخي والتواصل بين أبناء المجتمع الكويتي بكل أطيافه.

