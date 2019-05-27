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كعادتها السنوية نظمت لوياك برنامجاً رمضانياً اشترك من خلاله العديد من المتطوعين بهدف مساعدة الفئات المحتاجة بالمجتمع وغرس مبدأ التطوع والمبادرة الانسانية في نفوس المتطوعين، بحيث بدأ برنامج «التطوع الرمضاني» من 30 أبريل المنصرم واستمر لغاية 22 من الشهر الحالي واشتمل على العديد من الأنشطة منها تجهيز مؤونة غذائية رمضانية وتوزيعها على الأسر المحتاجة، واعداد القرقيعان ومشاركة الفرحة مع الفئات الخاصة في مراكز الخدمة المجتمعية. فيما كانت الفعالية الأخيرة «كسوة العيد» تحت رعاية بنك الكويت الوطني بحيث قام متطوعو لوياك بلقاء الأطفال المحتاجين والتسوق معهم لشراء مستلزمات العيد وسط أجواء جسدت مبدأ الأسرة الواحدة.

من جانبها قالت يسرى العيسى مدير قسم الخدمة المجتمعية أن لوياك تحرص بشكل كبير على مساعدة الأسر والأطفال المحتاجين باعتبار أن ذلك يتوافق بشكل كبير مع مبادئ لوياك، اذ اننا نحرص على غرس حب العطاء في نفوس المتطوعين الذين تعتبرهم لوياك جزءا كبيرا ومهما في تنظيم هذه الحملات.

