دوليه

فاز سبورتينغ لشبونة بلقب كأس البرتغال للمرة السابعة عشر في تاريخه عقب فوزه على بورتو 5-4 بركلات الترجيح أول من امس في المباراة النهائية. وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، حيث تقدم بورتو بهدف سجله سجله فرانسيسكو سواريز في الدقيقة 41 وتعادل برونو فيرنانديز للشبونة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. وفي الشوط الثاني فشل الفريقان في تسجيل الأهداف ليحتكما لشوطين إضافيين.وفي الشوطتين الإضافيين سجل باس دوست الهدف الثاني للشبونة في الدقيقة 101 قبل أن يتعادل أندري بيريرا لبورتو في الدقيقة 120 ليضطرا للعب ركلات الترجيح التي حسمت اللقب للشبونة.

