دوليه

عمق فالنسيا جراح برشلونة وحرمه أن يصبح أول فريق يحرز لقب كأس إسبانيا خمس مرات متتالية، بفوزه عليه 2-1 أول من امس في المباراة النهائية على ملعب بنيتو-فيامارين في اشبيلية.

وتقدم فالنسيا بهدفين في الشوط الاول عبر الفرنسي كيفن غاميرو (21) ورودريغو مورينو (33)، قبل ان يقلص الارجنتيني ليونيل ميسي (73) الفارق لبرشلونة. وبعدما كان قريبا من ثلاثية تاريخية، لتتويجه المريح بلقب الدوري المحلي وتقدمه على ليفربول الانكليزي 3-0 في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا، خرج بلاوغرانا من المسابقة القارية برباعية على ارض ليفربول ايابا، وسقط السبت امام فالنسيا الذي ابتعد عنه 26 نقطة في الليغا. وبرغم الدفاع الظاهر من ادارة برشلونة ونجمه ميسي عن المدرب ارنستو فالفيردي، الا ان الاخير الذي عجز عن تكرار ثنائية الموسم الماضي سيستهل عطلته الصيفية باسوأ طريقة ممكنة.

وكان برشلونة، المتوج 30 مرة بلقب الكأس التي انطلقت قبل 117 عاما، يبحث أن يصبح أول ناد يتوج خمس مرات تواليا، لكنه بقي متعادلا مع انجازي ريال مدريد (1905-1908) وأتلتيك بلباو (1930-1933) المتوّجين اربع مرات على التوالي.

في المقابل، نجح فالنسيا بتكريس عقدته لبرشلونة هذا الموسم، فبرغم انه استهل المباراة مع فوز يتيم في آخر 14 مواجهة بين الطرفين، الا انه كان تعادل مرتين مع برشلونة في الدوري (1-1 و2-2) وتوج الخفافيش، مع المدرب مارسيلينو الذي حقق فوزه الاول كمدرب على برشلونة في 21 مباراة، فورتهم الرائعة في نهاية الموسم في الدوري وضمانهم التأهل الى مسابقة دوري أبطال أوروبا، فاحتفلوا بأفضل طريقة بمئويتهم من خلال احراز الكأس للمرة الثامنة في تاريخهم والأولى منذ 2008.

وقال قائد ولاعب وسط فالنسيا داني باريخو أنا في النادي منذ ثماني سنوات وعشت لحظات سيئة جدا. أعتقد ان ناديا مثل فالنسيا يستحق هذا الفرح. لقد كتبنا التاريخ في موسم معبر جدا بالنسبة الينا، في عامنا المئوي.بدوره، قال قلب دفاع برشلونة جيرار بيكيه حصل الخصم على فرصتين وسجل مرتين، حاولنا كثيرا لكنهم كانوا متكتلين في الدفاع. في الشوط الثاني كنت سعيدا من رد فعل فريقنا. اصاب ليو القائم ثم سجل هدفه. كان بمقدورنا المعادلة لكننا لم ننجح. يجب ان نهنىء فالنسيا لقد استحق الفوز.تابع بالنسبة الينا كان العام جيدا، في كل مرة نفوز بلقب الدوري نعتبر ان الموسم كان جيدا. لكن التوقعات كانت أعلى. ننهي الموسم بشعور جميل ومرير لان الامور كان يمكن أن تكون أفضل.

