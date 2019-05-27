دوليه

حقق بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني في المواسم السبعة الأخيرة، الثنائية بتتويجه بلقب الكأس إثر فوزه الكبير على لايبزيغ 3-0 اول من أمس على الملعب الأولمبي في برلين في المباراة النهائية.

وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي (29 و85) والفرنسي كينغسلي كومان (78) اهداف بايرن ميونيخ الذي ظفر باللقب التاسع عشر في تاريخه في المسابقة وبالثنائية الثانية عشرة منذ تأسيسه قبل 119 عاما، وذلك بعد أسبوع واحد فقط على حسمه اللقب الـ29 في البوندسليغا بعد صراع مرير مع بوروسيا دورتموند.

ولعبت خبرة وواقعية بايرن ميونيخ دورا كبيرا في التتويج باللقب لأن لايبزيغ، ثالث البوندسليغا، كان الأخطر والأقرب إلى هز الشباك قبل أن ينجح الفريق البافاري في أول محاولة خطرة له في المباراة في هز الشباك. وفي الوقت الذي حاول فيه لايبزيغ الذي كان يسعى إلى كتابة التاريخ باللقب الاول في تاريخه بعد 10 اعوام من تأسيسه، تدارك الموقف في الشوط الثاني أجهز عليه بايرن ميونيخ بهدفين لكومان وليفاندوفسكي.

وهو اللقب الأول لبايرن ميونيخ في المسابقة منذ 2015-2016 بقيادة مدربه السابق الاسباني بيب غوارديولا على حساب بوروسيا دورتموند بركلات الترجيح.في المقابل، فشل مدرب لايبزيغ رالف رانغنيك في التتويج بلقب المسابقة للمرة الثانية بعد الأولى عام 2011 عندما كان مدربا لشالكه.

وشهدت تشكيلة بايرن ميونيخ عودة حارس مرماه العملاق مانويل نوير بعد غياب منذ منتصف أبريل الماضي بسبب إصابة في ربلة السابق تعرض لها خلال مباراة ضد فورتونا دوسلدورف في الدوري (4-1).وأبقى كوفاتش على الثنائي «روبيري» الهولندي الطائر أريين روبن والفرنسي فرانك ريبيري على مقاعد البدلاء مفضلا عليهما الجناحين سيرج غنابري والفرنسي الآخر كينغسلي كومان، قبل أن يدفع بهما مكانهما في الدقائق الأخيرة.

وكان لاعبا الوسط ليون غوريتسكا والكولومبي خاميس رودريغيز أبرز الغائبين عن التشكيلة البافارية بداعي الإصابة.

وكاد لايبزيغ يفتتح التسجيل مبكرا بضربة رأسية للدنماركي يوسف بولسن أبعدها الحارس نوير بيده فارتطمت بالعارضة قبل أن يشتتها الدفاع (11)، وتدخل المدافع يوشوا كيميتش في توقيت مناسب لقطع انفراد تيمو فيرنر وابعد الكرة الى ركنية (24).ونجح بايرن ميونيخ في أول هجمة حقيقية في افتتاح التسجيل عبر ليفاندوفسكي بضربة رأسية (29). وأضاف كومان الهدف الثاني عندما استغل كرة داخل المنطقة فتلاعب بالدفاع وسددها قوية بيسراه داخل المرمى (78).وختم ليفاندوفسكي المهرجان عندما استغل كرة خلف الدفاع من كيميتش فانطلق بسرعة وتخلص من المدافع الفرنسي دايو اوباميكانو وتوغل داخل المنطقة ولعبها ساقطة داخل المرمى (86).

