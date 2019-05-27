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دوليه

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بارتوميو يؤكد استمرار فالفيردي


دافع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني عن المدرب إيرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق بعد الهزيمة 1-2 أمام فالنسيا أول من أمس في المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا.
وقال بارتوميو إنه لا يعتقد بأن المدرب يتحمل مسؤولية هذه الهزيمة وضياع لقب جديد من الفريق.وكان الفريق خسر قبل أسابيع قليلة أمام ليفربول الإنكليزي في الدور نصف النهائي لدوري الأبطال الأوروبي ليخرج برشلونة بهذا من الموسم المنقضي بلقب واحد فقط هو لقب الدوري الإسباني.
وقال بارتوميو ، في تصريحات إعلامية: «أقول دائما : إيرنستو يرتبط بعقد مع الفريق حتى نهاية الموسم المقبل. والآن، يجب أن أقول إنني لا أرى المدرب مسؤولا عن هذه الهزيمة. الفريق اجتهد كثيرا في الشوط الثاني وسنحت لنا العديد من الفرص اللاعبون فشلوا في ترجمة هذه الفرص رغم الاستحواذ على الكرة بشكل كبير والفرص العديدة التي صنعها الفريق والتسديدات الكثيرة على مرمى المنافس. ما يهم هو هز الشباك ، وفالنسيا سجل هدفا أكثر منا».


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