دوليه

أكد مارسيلينو مدرب فالنسيا الإسباني أن الفوز على برشلونة في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا يمثل «قيمة مضافة» للقب. وأشار مارسيلينو إلى أن برشلونة هو «ملك الكؤوس» حيث يتصدر قائمة أكثر الفرق فوزا بلقب الكأس وهو ما يضيف لقيمة اللقب بالنسبة لفالنسيا الذي حرم برشلونة من حلم التتويج باللقب للمرة الخامسة على التوالي. وأكد مارسيلينو أن الفوز بلقب الكأس في العام الذي يحتفل فيه فالنسيا بمرور 100 عام على تأسيسه يمثل تكريما خاصا.وقال مارسيلينو : «الفوز بكأس ملك إسبانيا والتغلب على برشلونة يمثل قيمة مضافة. برشلونة فاز بلقب البطولة في المواسم الأربعة الماضية على التوالي. أشكر اللاعبين وأشعر بسعادة بالغة لا توصف. أتذكر الكثير من الناس وراء هذا الإنجاز وخاصة اللاعبين الذين منحونا الفوز والسعادة».واعترف مارسيلينو بأنه كان يحلم بإحراز هذا اللقب، وأوضح انه لم يحلم «بطريقة» إحراز اللقب.

وقال مارسيلينو : «تحلم بالفوز ولكن لا تحلم بطريقة تحقيقه. منذ تأهلنا للنهائي ، قلت إن بإمكاننا الفوز باللقب. نافسنا برشلونة جيدا في مباراتينا بالدوري الإسباني. احتلالنا المركز الرابع في الدوري يمنحنا دفعة قوية».

