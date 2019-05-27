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دوليه

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بيكيه: طموحاتنا كانت أكبر


رفض جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة الإسباني، مناقشة مستقبل المدرب إرنستو فالفيردي مع الفريق في الفترة المقبلة وذلك عقب فشل الفريق في الفوز بكأس إسبانيا.
وقال بيكيه : «لسنا معنيون بمستقبل المدير الفني. على كل شخص أن يحلل موسمه ويرى ما يمكن تطويره». وأضاف: «القرار ليس بيدنا ولكننا أوضحنا في أكثر من مناسبة أننا نريد بقاءه». وعن المباراة، قال بيكيه: «اتيحت ثلاثة فرص لفالنسيا سجل منها هدفين في الشوط الأول». وأضاف: «كان رد فعلنا جيداً في الشوط الثاني وكان بإمكاننا ان نسجل هدف التعادل. دائما ما يكون العام جيدا إذا فزت بالدوري، ولكن طموحاتنا كانت أكثر من ذلك».


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