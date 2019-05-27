دوليه

قال إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة الإسباني، إن فريقه لم يحقق أهدافه التي وضعها، وذلك بعد خسارة نهائي كأس إسبانيا 1-2 أول من أمس أمام فالنسيا.

وقال فالفيردي: «قبل شهر، كنا نحتفل بلقب الدوري، واحتمال التتويج بثلاثية. كان لدينا توقعات عالية، ولكننا لم نتمكن من الارتقاء إليها». وأضاف: «كلنا مستاؤون من خسارة النهائي، ولكن الوصول لهذا الدور أفضل من الخروج من ربع النهائي». وأكد: «لا يمكنني توجيه اللوم للاعبين اليوم، لقد قدموا كل شيء ولا أعتقد أن الأمر كان يتعلق بالعقلية، كان الأمر يتعلق أكثر بأن فالنسيا كان الفريق الأفضل في هذه المباراة». وعند سؤاله مرة أخرى عن مستقبله مع الفريق، أعاد فالفيردي التأكيد على أنه سعيد بالوجود في برشلونة، ولكنه رفض التعليق عما يمكن أن يحدث في الأسابيع القليلة.

