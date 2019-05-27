دوليه

أصبح سلتيك أول فريق اسكتلندي يحقق الثلاثية المحلية لثلاثة موسم متتالية، بعد قلبه تأخره أمام هارتس واحرازه لقب الكأس للمرة 39 في تاريخه أول من أمس على ملعب هامبدن.وكان «هوبس» في طريقه لخسارة أولى في 27 مباراة ضمن مسابقة الكأس بعد تأخره مطلع الشوط الثاني بهدف الاسترالي راين ادورادز (52)، بيد أن المهاجم الفرنسي أودسون ادوار عادل له من ركلة جزاء (62) قبل منحه هدف الفوز في الدقيقة 82. وبعدما كان الشك يحوم حول هوية المدرب الذي سيشرف على الفريق بعد تولي نيل لينون المهمة موقتا، ثبت سلتيك عقد مدربه الايرلندي الشمالي. وعلق لينون (47 عاما) الذي احرز 11 لقبا مع سلتيك كلاعب ولم يخسر سوى مرة وحيدة في 14 مباراة كمدرب موقت «هذا امتياز... كان امتيازا في المرة الاولى وفي الثانية اشعر بتنفيذ المهمة».