دوليه

أنهى نابولي وصيف بطل الدوري الإيطالي موسمه بخسارة أمام ضيفه بولونيا 2-3 أول من أمس في افتتاح المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة. وكانت المباراة هامشية بين الفريقين، بعدما ضمن الفريق الجنوبي الوصافة والمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وبولونيا بقاءه بين الكبار. وكان نابولي الطرف الأفضل في المباراة لكن شباكه استقلبت هدفين من هجمتين مرتدتين في الشوط الأول عبر البارغوياني فيديريكو سانتاندر (43) والدولي السويسري بيليريم دزيمايلي (45).وانتفض نابولي مطلع الشوط الثاني ونجح في تقليص الفارق عبر مدافعه الدولي الجزائري فوزي غلام (59) ومهاجمه الدولي البلجيكي دريس مرتنز (77)، لكن بولونيا خطف هدف الفوز في الدقيقة 88 عبر سانتاندر.

