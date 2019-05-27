دوليه

تفاقمت أزمة المباريات المؤجلة في الدوري الممتاز المصري بعد ابلاغ الأهلي اتحاد الكرة رسميا بعدم خوض أي مباراة بعد كأس أمم أفريقيا، مطالبا بخوض الزمالك مبارياته المؤجلة وانهاء المسابقة قبل البطولة القارية. في المقابل تمسك الزمالك بتطبيق الجدول المعلن من الاتحاد الذي يقضي بخوض مباراة القمة أمام الأهلي بعد كأس افريقيا. وقال رئيس الزمالك مرتضى منصور ان أجهزة الدولة في الوقت الحالي تعمل على تحليل بيان الأهلي، مضيفا: «الحساب عقب مباراة نهائي الكونفيدرالية ويجب أن نفرق بين الأهلي الكيان العظيم ومجلس الادارة الحالي الموجود في النادي».

