محلية

اجتاز فريقا KIB والمرحوم عبداللطيف الفضالة عقبتي منافسيهما البراق وكويت ستيل على الترتيب ضمن منافسات اليوم العشرين بدورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم.

في المباراة الاولى، ضرب فريق KIB بقوة، وترجم أفضليته لفوز عريض على البراق الليبي باربعة اهداف عن طريق كل من ناصر العليان، عبدالرحمن المسبحي، سليمان البعيجان، والبرازيلي أليكس، مقابل هدف سجله عبدالرحمن صلاح.

الفريق الفائز، قدم من جديد شهادة اعتماده كأحد المرشحين للمنافسة بقوة على لقب الدورة نظرا لما يتميز به من تجانس وتفاهم كبير بين لاعبيه.

في المباراة الثانية فرط كويت ستيل في تقدمه بهدفي علي السيف والبرازيلي جوسيكو، ليمنح الفرصة لمنافسه فريق المرحوم عبداللطيف الفضالة للسيطرة على اللعب ومعادلة النتيجة بواسطة هدفي الثنائي الاسباني دالي وخافيير.

وفي ركلات الترجيح تمكن الفضالة من حسم الأمور لصالحه بهدفين مقابل هدف، ليقصي كويت ستيل وليعبر للدور التالي.

ويلتقي اليوم صمن منافسات خروج المغلوب، ماي فاتورة وهيلث بلانيت، وريزلتس فيتامين مع الاتحاد الليبي.

وفي مسابقة البراعم، واصل فريق الفراعنة مسيرته الناجحة في منافسات النسخة التاسعة بعدما تمكن من بلوغ دور الثمانية على حساب اكاديمية يونايتد بتغلبه عليه بركلات الترجيح بهدفين لهدف بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وفي مباراة ثانية تمكن يو اس ال من تجاوز التضامن بهدفين نظيفين.

الاثارة بلغت ذروتها في مواجهة الفراعنة واكاديمية يونايتد الا ان التعادل السلبي فرض نفسه ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للفراعنة.

اما يو اس، ال فاعلن عن رغبته في المنافسة بثنائية على حساب نادي التضامن حملت توقيع أحمد يوسف وسعود عوض.

وتنطلق منافسات دور الثمانية اليوم بمواجهتين ناريتين فيواجه فريق المرحوم الشيخ خالد اليوسف حامل اللقب يو اس ال ضمن المجموعة الاولى فيما يصطدم الفراعنة مع نادي الكويت بالمجموعة الثانية.

من جانب آخر، اكد المدرب الوطني حمد العثمان والمحلل الفني في استديو دورة الروضان ان مرحلة المجموعات بالنسخة 40 شهدت تنافسا كبيرا بين معظم الفرق حيث تأجل الحسم في معظم المجموعات للجولة الاخيرة وهو ما يعد دليلا على حدة المنافسة وقوة الفرق المشاركة.

واضاف ان زيادة عدد الفرق الخليجية والعربية منح الدورة المزيد من التنافسية لرغبة جميع الفرق في تمثيل بلدانهم افضل تمثيل في محفل رياضي مهم على خارطة كرة الصالات خاصة مع مشاركة العديد من الفرق بلاعبين محترفين من ابرز نجوم اللعبه على الصعيد العالمي.

واشار العثمان الى ان الدور الثاني سيكون اكثر قوة واثارة لامتلاك جميع الفرق المتاهلة عناصر محلية ومحترفة قادرة على صناعة الفارق في رحلة البحث عن لقب النسخة 40.

واضاف أن هناك فرق عبرت عن نفسها بالدور الاول كمرشح قوي لتحقيق اللقب منها BMW ، م الفضالة، فروج ريبابلك، بالاضافة لماي فاتورة.

وبين العثمان ان الدور الاول ورغم مشاركة العديد من نجوم اللعبه سواء المحترفين او المحللين كشف عن أن الجماعية في الاداء باتت السلاح الابرز بالتنظيم الهجومي وكذلك الدفاعي ولم يعد فارق المهاراة الفردية وحده قادرا على صناعة الفارق.

واوضح ان الدورة كعادتها تكشف عن وجوه جديدة في عالم اللعبة تمتلك مهارات وقدرات مميزة يمكن للاندية الاستفادة منها من خلال ثقل وتنمية موهبتها التي وضحت عبر المشاركة في الروضان.

من الدورة •

وزعت اللجنة المنظمة بطاقات التصوير المجانية مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش خلال فعاليات اليوم العشرين.

• نال سالم الصميعي حارس فريق المرحوم عبداللطيف الفضالة جائزة افضل لاعب المقدمة من شركة زين ضمن منافسات اليوم العشرين.