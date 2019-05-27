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توج فريق كاظمة لقدامى اللاعبين ببطولة المرحوم عبدالله العصفور الرمضانية الأولى لسداسيات كرة القدم و التي اقيمت تحت رعاية رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ د. طلال الفهد ، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره الكويت بهدف دون رد جاء عن طريق لاعبه قاسم حمزة ، وحضر حفل ختام الدورة النائب عبدالوهاب البابطين وعضو مجلس ادارة نادي القادسية عدنان بوحمد وعضوا مجلس ادارة النادي السابقان ناصر الشرهان وسعود بوحمد اضافة الى العديد من اللاعبين القدامى يتقدمهم حسين محمد و فتحي كميل وجواد مقصيد وعبداللطيف الرشدان وعبدالله سالم وعبدالحميد الشطي حيث شهدت المباراة النهائية حضوراً جماهيرياً في ملعب المرحوم حسين أشكناني الذي استضاف مباريات الدورة التي نظمها نادي القادسية وترأس لجنتها المنظمة حمزة أشكناني رئيس العلاقات العامة بالنادي. وعقب نهاية المباراة توج النائب البابطين واللاعبون القدامى ويعقوب العصفور ممثل اسرة المرحوم عبدالله العصفور، فريقي كاظمة والكويت صاحبي المركزين الاول والثاني في البطولة، فيما نال محمد مبارك (القادسية) جائزة أفضل لاعب في البطولة فيما حصل حارس كاظمة بلال المساعيد على أفضل حارس بينما تقاسم قاسم حمزة من كاظمة وتوفيق بلاغة من العربي جائزة هداف البطولة برصيد 3 اهداف لكل منهما كما تم تكريم المعلق القدير حمد بوحمد. من جهته، أشاد البابطين بجهود اللجنة المنظمة، وبنجاح الدورة التي حققت الأهداف المنشودة التي تقام من أجلها وفي مقدمتها استذكار أساطير ونجوم الكرة الكويتية وتجمع اللاعبين القدامى من جديد الأمر الذي يسهم في استذكار مسيرة أسماء خالدة خدمت الكرة الكويتية سواء عبر الأندية أو المنتخبات الوطنية.

