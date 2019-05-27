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صعدت فرق كان شوب وشاركار وزيدان الى الدور ربع النهائي لدورة المرحوم شملان الحساوي الـ24 بعد فوزها على فرق غرب الخليج والمرحوم مساعد الميلم والقادسية على التوالي وبنتيجة واحدة 3 0. فيما اكد رئيس اللجنة المنظمة عبد اللطيف الحساوي ان المهرجان الختامي للدورة حدد له يوم الخميس المقبل وتوقع ان تشهد المباريات المقبلة تنافسا قويا بين كل الفرق المتأهلة. واضاف ان اللجنة المنظمة أقامت مسابقة بين الكبار لاصابة الهدف من زاوية «الكورنر» بآخر الملعب وكرمت الفائزين بها، فضلا عن توزيع جوائز السحب للجمهور.

من جهة اخرى، اعرب الحكم الدولي السابق فاضل بوفتين عن سعادته بالمشاركة في الدورة منذ انطلاقها وحتى الدورة الحالية باستثناء الفترة التي غاب فيها بسبب العلاج بالخارج، وقال انه عاصر لاعبين ونجوماً كباراً خلال السنوات التي نظمت خلالها الدورة، منوها بان الكثير من اللاعبين يحرصون على المشاركة في الدورة بغض النظر عن الفوز او الخسارة لارتباطهم باسرة الحساوي ولتخليد ذكرى المرحوم شملان الحساوي الذي قدم الكثير من الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين. في سياق آخر، طالب مدير الدورة يوسف الاحمدي من الفرق المتاهلة الى الأدوار النهائية التقيد بالمواعيد ونظام الدورة.

