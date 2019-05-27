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زار رئيس واعضاء مجلس ادارة اتحاد كرة السلة الجديد مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغلقة في منطقة صباح السالم وذلك للاطلاع على ما تم انجازه من الصالات الجديدة حيث سيستلم الاتحاد الصالة الخاصة به مطلع سبتمبر المقبل لاقامة منافسات الموسم المقبل عليها.

وضم وفد الاتحاد رئيس المجلس رشيد العنزي الى جانب نائبه خليل ابراهيم وأمين السر عبدالرحمن الخباز وأمين الصندوق غازي العتيبي وأمين السر المساعد عويد العنزي وعضو الاتحاد عبدالرحمن الناشي.

ووجه مسؤولو الاتحاد الشكر الى الهئية العامة للرياضة على انجاز مجمع الشيخ سعد العبدالله الذي سيساهم بصورة كبيرة في تطوير الالعاب الجماعية حيث من المتوقع أن تقام عليه منافسات بطولات كرة السلة في الموسم المقبل. من جانب آخر، يعكف أعضاء الاتحاد على التشاور فيما بينهم حالياً وذلك من اجل تشكيل لجان الاتحاد بأسرع وقت ممكن واعتمادهم بصورة رسمية خلال اجتماع مجلس الادارة المقبل.