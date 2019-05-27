الاخيرة

نشر حساب سفارة بريطانيا بالسودان على تويتر تغريدة ذكر فيها أن السفير البريطاني لدى الخرطوم عرفان صديق أقام مأدبة افطار أمام منزله دعا اليها المارة، وتبادل أطراف الحديث معهم، وأضافت السفارة أن السفير صديق أمّ المصلين في صلاة المغرب.

وقال السفير البريطاني في تغريدة «سعيد باستضافة افطار شارع خارج مقر البعثة البريطانية، الذي شارك فيه عدد من المارة، وكانت تجربة سودانية أصيلة، وقمت لأول مرة بامامة الصلاة منذ توليت منصب السفير بالسودان».

وعُين عرفان صديق سفيرا لبريطانيا لدى السودان في أبريل 2018، خلفا للسفير السابق مايكل آرون وسبق للسفير صديق أن شغل مناصب دبلوماسية في بغداد ودمشق والقاهرة وعواصم أخرى والتحق بالعمل لدى وزارة الخارجية البريطانيا عام 1998. وحظيت تغريدة السفارة البريطانية بالسودان بتفاعل عشرات المغردين على تويتر وتراوح التفاعل بين الاشادة بهذه المبادرة من ممثل بريطانيا بالسودان، وبين اضفاء بعض المزاح عليها، من قبيل تغريدة أحدهم قال فيها «صلاة السفير دي فيها فيزا شنغن».

