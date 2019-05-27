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حصلت شركة صناعة الأدوية السويسرية «نوفارتس» على موافقة أميركية على عقارها زولجنزما، الذي يعالج الضمور العضلي الشوكي وهو السبب الجيني الرئيس لوفاة الأطفال الرضع ويبلغ سعر العقار، الذي تعطى جرعته لمرة واحدة فقط 2.125 مليون دولار. وبحسب «رويترز»، وافقت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية على عقار زولجنزما للأطفال المصابين بضمور عضلي شوكي وتقل أعمارهم عن عامين بما في ذلك من لم تظهر عليهم الأعراض بعد.

وتشمل الموافقة الرضع المصابين بأكثر الأنواع المميتة من المرض الوراثي، وكذلك الأنواع، التي قد تظهر فيها أعراض الوهن في وقت لاحق. ودافع مديرون تنفيذيون في نوفارتس عن سعر العقار الجديد معتبرين أن دواء يعطى لمرة واحدة أكثر قيمة من أدوية باهظة الثمن وطويلة المدة تكلف مئات الآلاف من الدولارات سنويا. وتوفر الشركة لشركات التأمين الصحي خيار سداد سعر العقار على أقساط، وكذلك استرداد المبلغ المدفوع إذا لم يجد العقار نفعا وخصومات على الدفعات المقدمة لمن يلتزمون ببنود التغطية القياسية. ويعطى العلاج عن طريق الحقن. وعادة يؤدي مرض الضمور العضلي الشوكي إلى الإصابة بالشلل وصعوبة التنفس والوفاة خلال شهور للأطفال المولودين بالنوع (آي) وهو أخطر أنواعه.

