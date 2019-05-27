عيسى محمود عيسى اسماعيل 58 عاما، شيع، الرجال: المسايل، مسجد سيد حسن الزلزلة، ق 5، ش 530، ت: 90949644، 66111614، النساء: صباح السالم، ق 5، ش 1، ج 15، م 19، ت: 99696630، 99931696.

فاضل حمزة عباس جراغ 66 عاما، شيع، الرجال: الدعية، حسينية ابوالفضل العباس، ديوان الصفار، ت: 99712175، النساء: العدان، ق 1، ش 47، م 3، ت: 99059028.

جمعة سالم عنبر عبدالله 77 عاما، شيع، الرجال: في المقبرة فقط، ت: 97955131، النساء: العيون، ق 2، ش 7، م 149، ت: 65959789.

لطيفة ابراهيم عبداللطيف القلاف، أرملة عبداللطيف احمد القلاف 77 عاما، شيعت، الرجال: مسجد البحارنة، الدعية، ت: 60063205، النساء: حسينية بوشهري، الشعب.

إنا لله وإنا إليه راجعون