loader

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع

الوفيات


عيسى محمود عيسى اسماعيل 58 عاما، شيع، الرجال: المسايل، مسجد سيد حسن الزلزلة، ق 5، ش 530، ت: 90949644، 66111614، النساء: صباح السالم، ق 5، ش 1، ج 15، م 19، ت: 99696630، 99931696.
فاضل حمزة عباس جراغ 66 عاما، شيع، الرجال: الدعية، حسينية ابوالفضل العباس، ديوان الصفار، ت: 99712175، النساء: العدان، ق 1، ش 47، م 3، ت: 99059028.
جمعة سالم عنبر عبدالله 77 عاما، شيع، الرجال: في المقبرة فقط، ت: 97955131، النساء: العيون، ق 2، ش 7، م 149، ت: 65959789.
لطيفة ابراهيم عبداللطيف القلاف، أرملة عبداللطيف احمد القلاف 77 عاما، شيعت، الرجال: مسجد البحارنة، الدعية، ت: 60063205، النساء: حسينية بوشهري، الشعب.
إنا لله وإنا إليه راجعون


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة