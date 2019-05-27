وطن النهار

قامت وزارة الداخلية أول من أمس السبت بتشييع شهيد الواجب الشرطي عبدالله الفيلكاوي من قوة خفر السواحل بعد أن وافته المنية إثر حادث ارتطام وانقلاب قارب لخفر السواحل أثناء أداء واجبه.

وقالت (الداخلية) في بيان صحافي الليلة قبل الماضية ان وكيل الوزارة الفريق عصام النهام نقل تعازي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ خالد الجراح وتعازيه إلى أسرة الشهيد. واضاف الفريق النهام أن الشهيد الفيلكاوي قام بتأدية واجباته ومسؤولياته بكل إخلاص وتفان سائلا المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأوضح البيان ان الفريق النهام قام بزيارة المصابين في الحادث نفسه ونقل لهم تحيات وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ خالد الجراح وتمنياته لهم بالشفاء العاجل.

وذكر ان وكيل الوزارة اطلع خلال الزيارة على التقارير الطبية واستمع إلى الأطباء المعالجين حول حالة المصابين الصحية، مؤكدا ضرورة تسخير كافة الإمكانيات لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم. وكانت وزارة الداخلية أعلنت أخيراً عن استشهاد الشرطي الفيلكاوي واصابة 10 من طاقم القارب باصابات متفرقة.

