وطن النهار

استقبل رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـ«كونا» الشيخ مبارك الدعيج في مكتبه وفدا نقابيا ضم عددا من ممثلي النقابات المهنية في الكويت.

وأشاد الدعيج خلال اللقاء بالدور الوطني الذي تقوم به النقابات الكويتية في دعم جهود التنمية والمساهمة في مسيرة النهضة والتطور التي تشهدها الكويت.

وأكد حرص «كونا» على التعاون مع النقابات الكويتية ومنظمات المجتمع المدني ودعم جهودها من أجل تحقيق أهدافها الوطنية وإعلاء مكانتها في المجتمع باعتبارها رافدا أساسيا وشريكا فعالا في تنفيذ رؤية (كويت جديدة 2035).

من جهته أشاد الوفد النقابي بتعاون «كونا» في إبراز نشاطات وفعاليات وجهود النقابات والحرص على إظهار دورها في المجتمع، مشيرا إلى أهمية الدعم المعنوي الذي تقوم به الوكالة في تمكين المؤسسات الوطنية من أجل أداء مهامها وتحقيق أهدافها.

وفي هذا الشأن ركز الدعيج على دعم «كونا» لأنشطة وجهود النقابات ومنظمات المجتمع المدني وتسليط الضوء على دورها وعلى التنسيق مع الوكالة ممثلة بقطاع التحرير للقيام بهذا الغرض على أكمل وجه.

وتم خلال اللقاء الذي حضره نائب المدير العام للوكالة لقطاع التحرير رئيس التحرير سعد العلي تقديم الوفد النقابي درع للشيخ مبارك الدعيج.

وترأس الوفد النقابي رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي رئيس نقابة العاملين بوزارة الصحة حسين العازمي وضم مستشار الاتحاد محمد الياسين وسكرتير عام نقابة العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية جاسم الدالوي ورئيس نقابة العاملين بوزارة الدولة لشؤون الخدمات (المواصلات) ناصر العازمي ورئيس نقابة العاملين في بلدية الكويت محمد العراده وسكرتير عام نقابة العاملين بوزارة الإعلام مبارك الخرينج.

من جانب آخر، أكد اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي أن رؤية (كويت جديدة 2035) هي حلم كل كويتي لتحقيق أكبر مشاريع التنمية في البلاد بجميع المحاور ومنها تطوير المنطقة الشمالية الاقتصادية التي ستشكل نقلة نوعية في تاريخ الكويت وترقى بها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.

وقال الاتحاد في بيان تلقته «كونا» أمس الأحد إن الاتحاد وبعد عقد مجموعة من اللقاءات مع العاملين على رؤية (كويت جديدة 2035) ومشروع تطوير المنطقة الشمالية يعتقد أن تحقيق هذه الرؤية ومنها مشروع الشمال استحقاق وطني يوجب على جميع أطياف المجتمع الكويتي الوقوف خلفه.

وشدد على أن الإصلاح في البنية التنموية في الكويت «لن يتحقق إلا بإصلاح منظومة الإدارة الحكومية وتطوير التعليم ليتناسبا مع إدارة رؤية المستقبل وسوق العمل»، مضيفاً أن الاتحاد والنقابات بناء عليه يضعان كل الإمكانيات ويوظفان جميع الطاقات والكوادر النقابية في سبيل تحقيقه ووضعه موضع التنفيذ ونقله إلى حيز الواقع العملي لاسيما من جهة تدريب وتثقيف الكوادر العمالية والنقابية بمفهوم جوهر هذه الرؤية والمشروع.

وذكر البيان أن ذلك يتم من خلال بناء شراكة مجتمعية وتنظيم ورش العمل والندوات واللقاءات والمؤتمرات وتعريف العاملين بالقوانين الخاصة بالرؤية ونشر الثقافة العمالية والتشجيع على الانضمام للقطاع الخاص وإبراز دور الكوادر الوطنية ورفع الأداء والإنتاج والمشاركة الفعالة لأنهم جزء لا يتجزأ من هذا المشروع الوطني.

وبين أن مشروع الشمال والذي ينطلق من رؤية الكويت 2035 هو من خلال جعل الكويت معبرا استراتيجيا دوليا للتجارة يضمن للكويت بقاءها مركزا استراتيجيا لمصالح العالم ويحقق للكويت الأمن الاستراتيجي بعيدا عن الاعتماد على قوة النفط.

