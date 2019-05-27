وطن النهار

نظمت الجمعية الكويتية لدعم المخترعين امس «ديوانية الابتكار 3» بعنوان «ما بعد الحصول على براءة الاختراع»، حيث استضافت المخترع الكويتي محمد الرفاعي، وشهدت حضور عدد كبير من المخترعين والمهتمين بهذا المجال وذلك في المكتبة الوطنية.

وبهذه المناسبة قالت رئيس مجلس ادارة الجمعية د. فاطمة سالم الثلاب: ان الديوانية التي ادارها ا. احمد مظفر، المدير الفني للجمعية، ناقشت حلقة مهمة جداً في مسيرة المخترع الكويتي، وهي المرحلة التي تلي الحصول على براءة الاختراع، مضيفة: «خاصة وأن بعد حصول المخترع على براءة الاختراع يصادفه تحد كبير، وهو اين يصنع الاختراع وأين يمكنه تطبيقه حتى ينتقل الى مرحلة التسويق».

وأضافت: «لذلك حرصنا على استضافة المخترع محمد الرفاعي مالك شركة مركز الكويت للابتكار، والتي تعد الأولى من نوعها في الكويت وتهتم بتطوير الاختراعات وعمل النموذج الأولي، ومن ثم بناء جسر بين شركات القطاع الخاص وبين المخترعين لمواجهة احد اهم المشاكل التي تواجههم».

وبينت الثلاب انه تم خلال الديوانية استعراض آلية التواصل مع الشركة والجوانب المالية والقانونية التي تتعلق بحماية حقوق الطرفين، مضيفة: «الحضور استفاد كثيراً وكانت النقاشات ثرية، ونعتقد اننا قدمنا ولو جزء بسيط يسهم في مساعدة المخترع الكويتي على تصميم النموذج الأولي ومن ثم الانتقال الى مرحلة التسويق لاختراعه، مشددة على ان الجمعية حريصة على تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في تذليل العقبات امام المخترعين».

من جانبه اكد مستشار الجمعية سالم الحربي، ان الديوانية حققت اهدافها المرجوة، وأنها لاقت نجاحاً كبيراً واشادة واسعة من الحضور، خاصة انها تناولت جزءا مهما ويعد معضلة للمخترع.

