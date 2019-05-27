وطن النهار

يناقش المجلس البلدي في انعقاده صباح اليوم المعاملات التي مضى عليها اكثر من 60 يوما عمل ومنها دراسة مبدئية لوضع تصور للائحة المجلس البلدي، والاقتراح المقدم بشأن اصدار وثائق البيوت الحكومية مباشرة من وزارة العدل، ومناقشة مستوى النظافة في جميع المحافظات، والاقتراح المقدم بشأن اعادة تدوير ووضع سلات متعددة للمهملات في المجمعات والاسواق.

كما سيبحث المجلس طلب الادارة العامة للطيران المدني الموافقة على مساحة الاستعمالات التجارية لخدمة قاعة «VIP» للمسافرين بمطار الكويت الدولي، وطلب تخصيص موقع خزان لتجميع مياه الامطار في منطقة الاندلس، وسيتطرق لمحاضر لجان المحافظات واللجان الاخرى والرسائل الواردة على ملاحظات اعضاء البلدي.

