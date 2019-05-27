وطن النهار

أعلن مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتورة شفيقة العوضي ان الهيئة أرسلت جميع كشوف مستحقات ذوي الإعاقة الى البنوك يوم الخميس الماضي تمهيدا لصرفها لأصحابها خلال ايام قليلة مقبلة.

وأكدت العوضي في تصريح صحافي أول من أمس السبت حرص الهيئة على ارسال المستحقات قبل 25 من كل شهر دون تأخير مبينة ان التأخير الذي حدث هذا الشهر كان نتيجة خلل في نظام (الاوراكل).

واوضحت ان وزارة المالية قامت بمعالجة هذا الخلل وتم ارسال الكشوف الى البنوك نافية ان يكون هناك أي اهمال او تقصير من قبل الهيئة في هذا الشأن.

وأشارت الى ان جميع مستحقات ذوي الإعاقة ومن يرعاهم وبدل الخادم وغيرها تم تحويلها الى البنوك منذ أمس الأول وسيتم صرفها خلال أيام قليلة.

وشددت على ان الهيئة تبذل جهودا حثيثة في هذا الصدد حرصا منها على وصول المستحقات لذوي الإعاقة ومن يرعاهم في وقتها المحدد دون ادنى تأخير.

