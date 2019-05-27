وطن النهار

اعلن رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.أحمد ثويني العنزي عن توجه لوضع ضوابط للاعلانات الطبية بالتعاون مع الجهات المعنية مثل وزارتي الصحة والاعلام، وذلك بعد ظهور اعلانات ومصطلحات متعلقة بالدعاية تسيء لمهنة الطب، وتخدع متلقي الخدمة.

واشار العنزي في تصريح صحافي الى ان وضع ضوابط سوف ينظم عرض هذه الاعلانات ويحفظ المهنة من الاستغلال التجاري الذي يروج له في الأونة الاخيرة، لافتا الى ان الجمعية ستنظم ندوة لنقاش ضوابط الاعلانات قريبا.

وبين ان الطبيب مؤتمن كغيره على مهنته، ويجب ان يحافظ على ميثاق واخلاقيات مهنة الطب وعدم تشويه صورتها باعلانات تهدف الى التكسب المادي، علما ان بعض البرامج التلفزيونية تستخدم بشكل خطأ للتجارة الطبية، مطالبا وزارة الاعلام مراجعة تلك البرامج مع وزارة الصحة والجمعية الطبية لوضع ضوابط وآلية لما تعرضه.

