وطن النهار

تقدم عضو المجلس البلدي د. حسن كمال باقتراح تعديل قرار المجلس البلدي بخصوص انشطة واجهة الشرق البحرية والخاص بواجهة الشرق البحرية (سوق السمك) والخاص باضافة انشطة جديدة بواجهة الشرق البحرية (سوق السمك).

وأكد ان القرار السابق كان مشروطا بعدد محل واحد لكل نشاط (شريطة ان يكون محلا واحدا لكل نشاط وان يتم استغلالها ضمن البسطات والمحال غير المستغلة في السوق). وللتماشى مع احتياجات ومتطلبات مرتادي السوق الجديدة ونظراً لما يحتاجه السوق من تنوع الانشطة وزيادتها نظراً للاقبال الشديد عليها واستيعاب السوق لها.

وطالب كمال بمخاطبة وزارة الشؤون والهيئة تعديل الشرط المقيد في قرار المجلس البلدي اعلاه وزيادة العدد لكي تكون (2) للأنشطة المتعلقة في نشاط « مطعم وبقالة ومقصف ومستلزمات صيد والطيور واسماك الزينة والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

