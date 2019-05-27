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«نماء» نفَّذت ولائم الإفطار


أعلن مدير تنمية الموارد الخيرية في مؤسسة نماء للزكاة والتنمية المجتمعية في جمعية الإصلاح الاجتماعي مساعد الرخيص أن نماء مستمرة في مشروعاتها الخيرية والإنسانية التي تطرحها في شهر رمضان المبارك ومنها مشروع مصرف ولائم إفطار الصائم ومشروع تراهم بينا لفك كرب المدينين الذين يعانون من أكثر من مشكلة مالية أثقلت كاهلهم إضافة إلى الديون المتراكمة والأسر الأشد حاجة وغيرها من المشروعات.
وأثنى الرخيص على الشراكة الاستراتيجية بين نماء للزكاة والتنمية المجتمعية والأمانة العامة للأوقاف في مشروع ولائم إفطار الصائم والتي تقوم نماء بتنفيذها في 16 موقعاً منتشرة في جميع محافظات الكويت بمعدل 2408 وجبات يومياً مبيناً أن إجمالي عدد الوجبات المتوقع تنفيذها في هذا الشهر 72240 وجبة.


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