وطن النهار

اثنى محافظ حولي الشيخ احمد نواف الاحمد الصباح على الدور الكبير الذي قام به بيت التمويل الكويتي في توفير الوجبات الخاصة بمشروع (افطار صائم) الذي تبنته كعادتها المحافظة في كل سنة خلال شهر رمضان المبارك، كما ان الشكر موصول للبنك التجاري الكويتي على ماقدموه من دعم ومساندة.

واكد النواف ان محافظة حولي ملتزمة بتقديم افطار صائم للصائمين في كل سنة وذلك ضمن الاستراتيجية الخاصة بالمحافظة بالتعاون والتنسيق مع بيت التمويل الكويتي الذي قدم الوجبات المتنوعة المميزة بالاضافة الى ادخال خدمة تقديم الوجبات السريعة للصائمين، مبيناً ان اهل الكويت ومنذ القدم جبلوا على فعل الخير في الداخل وفي الخارج وهذا دليل على التزام الشعب الكويتي بتقديم الاعمال الخيرية والانسانية وتقدم بذلك صورة من أروع صور التكافل الاجتماعي بين المسلمين، وتضرب مثلاً رائعاً لحب البذل والعطاء.

واوضح الشيخ احمد النواف بان شهر رمضان المبارك شهر خير ومغفرة وتكثر به الاعمال الخيرية التي تتميز بها الكويت حيث نجد مشاريع افطار الصائم في كل منطقة وفي كل ديوانية تقدم للصائمين.

