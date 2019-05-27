وطن النهار

تسلمت رئيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة وجدان العقاب «الجائزة الشرفية للالتزام بالمسؤولية المجتمعية» لمنظمات المجتمع المدني للعام 2019، والتي منحتها السفارة الفرنسية بدولة الكويت بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)، والتي تقدم للمرة الأولى لممثلي مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام العاملة، وكان درعها الشرفي من نصيب جمعية البيئة الى جانب جمعيات ومنظمات مدنية وفرق تطوعية ذات طبيعة بيئية ومجتمعية.

وقالت العقاب في تصريح صحافي: «إن السفيرة الفرنسية ماري ماسدوبوي سلمتها الجائزة خلال غبقة في منزلها وسط حضور دبلوماسي بارز وشخصيات اجتماعية يتقدمهم السفيرة وبمشاركة الدكتور طارق الشيخ ممثل الامانة العامة للامم المتحدة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) في الكويت، مشيرة الى ان الغبقة وفي مبادرة طيبة من السفيرة كانت على شرف رئيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة تقديرا لمساهماتها البيئية المتواصلة والبارزة، لافتة الى تقدير السفيرة لأدوار الجمعية المجتمعية التخصصية الذي انعكس في اهدائها هذه الجائزة، فضلا عن منحها جمعية البيئة شهادة تقدير خاصة تعبر عن التعاونات المستمرة مع السفارة الفرنسية».

وبينت العقاب ان «الجائزة الشرفية للالتزام بالمسؤولية المجتمعية للعام 2019 منحت للجمعية لجهودها في تعزيز المدينة المستدامة في الكويت وتمشيا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأهداف اتفاقات باريس واتساقا مع الهدف الحادي عشر من اهداف التنمية المستدامة العالمية (المدن المستدامة) لتحقيق مستقبل حضري افضل، مضيفة ان السفيرة أكدت ان الجائزة تبرهن ان حماية البيئة من أهم القضايا لدى الدبلوماسية الفرنسية، لافتة الى أن الكويت تهتم اهتماما حثيثا بمواجهة التحديات البيئية».

