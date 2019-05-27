وطن النهار

سلمت الجمعية الكويتية للاغاثة أول من أمس السبت 155 طنا من الأدوية المتنوعة لوزارة الصحة اليمنية كدفعة جديدة من منحة كريمة بمبلغ مليوني دولار مقدمة من قائد العمل الانساني صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لدعم حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة في اليمن منذ سنوات.

وأعرب وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم في تصريح صحافي خلال مراسم التسليم عن بالغ شكره لسمو أمير البلاد على هذه المنحة الكريمة المقدمة ضمن حملة (الكويت بجانبكم).

وأشار باعوم الى أن الجمعية الكويتية للاغاثة و(صندوق اعانة المرضى) يقفان دائما الى جانب الشعب اليمني في أحلك الظروف موضحا أن هذه المعونات الطبية التي تتكون من الأدوية والمحاليل الوريدية ستشكل رافدا كبيرا للقطاع الصحي في عموم المحافظات اليمنية.

من جهتها عبرت المديرة العامة للبرنامج الوطني للامداد الدوائي الدكتورة سعاد ميسري عن بالغ الشكر والتقدير لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على الدعم السخي للشعب اليمني في القطاع الصحي.

وأوضحت ميسري أن هذه المساعدات تأتي استكمالا لما تم استلامه من دفعات سابقة ضمن الجسر الدوائي المقدم من دولة الكويت للشعب اليمني والمكون من 27 حاوية وصلت عبر ميناء عدن وشحنة أدوية عبر مطار عدن الدولي.

وتأتي هذه الدفعة من المساعدات استمرارا للمساعدات السابقة التي قدمتها دولة الكويت في اطار جسر دوائي مستمر للشعب اليمني بأكثر من مليوني دولار ضمن حملة (الكويت بجانبكم).

وكانت الجمعية الكويتية للاغاثة سلمت دفعات سابقة من المساعدات الدوائية التي تشمل في مجملها 505 أطنان من الأدوية والمحاليل الوريدية المتنوعة.

