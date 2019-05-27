وطن النهار

أكد وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أول من أمس السبت حرص وزارة الصحة على المشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية وعرض انجازاتها والاستفادة من خبرات الآخرين.

جاء ذلك في تصريح الوزير الصباح لـ «كونا» على هامش فعاليات الدورة الـ 72 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية المتواصلة من الـ 20 إلى الـ 28 من مايو الحالي.

واضاف الوزير ان الكويت حريصة على تبادل الخبرات مع رؤساء وأعضاء الوفود ومستشاري منظمة الصحة العالمية حول الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال بهدف التوصل إلى القرارات المناسبة.

وشرح ان الاستفادة من نتائج هذه الجمعية العامة ينعكس في تعزيز الأمن الصحي ودعم قدرات النظم الصحية للتصدي للطوارئ والتحديات التنموية والمضي قدما للأمام والعمل على تحقيق الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة حتى عام 2030 ذات العلاقة بالصحة. وشدد الوزير على ان وزارة الصحة الكويتية تضع تلك الاهداف على قمة اهتمامها وأولوياتها في برنامج عملها ضمن برنامج عمل الحكومة والخطة الإنمائية للدولة.

واشار الصباح الى اهمية تناول الجمعية العامة لملف التغطية الصحية الشاملة وسلامة المرضى والاستراتيجية العالمية بشأن صحة المرأة والطفل والمراهق ومسودة (خطة العمل العالمية بشأن تعزيز صحة اللاجئين والمهاجرين).

كما أكد ان تقرير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن الأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل على قدر عال من الاهمية لاسيما بعد اعتماده من الجمعية العامة. ولفت الى ان مناقشة التأهب والاستجابة لطوارئ الصحة العامة والامن الصحي العالمي واستعراض ودراسة تقرير متابعة اللوائح الصحية الدولية أمام الجمعية العامة تقع ايضا ضمن اهتمامات وزارة الصحة الكويتية وتحرص على مواكبة كل جديد في هذا الصدد.

