وطن النهار

طالب عدد من المواطنين وزاره الصحة بتوفير جهاز ديكسون لمساعدة الاطفال مرضى السكر من ألم الوخز كل ساعتين باليد والقدم.

وأكد الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة د. عبدالله البدر أنه تمت مناقشة ذلك في السابق مع اللجان المختصة لتوفير جميع الأجهزة والمستهلكات للمرضى بأفضل الأسعار وأحدث التقنيات لكافة الأعمار ويتم توفيرها حالياً بناءً على تقرير وطلب معتمد من الوزارة. ومن جانب اخر، قالت عضو مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) د. حصة ماجد الشاهين، إن برنامج (بالإمكان في رمضان)، الذي يعرض على تلفزيون الكويت خلال شهر رمضان الفضيل بالتعاون بين وزارة الإعلام وحملة (كان)، لقي إشادة واسعة من قبل الجمهور، مؤكدين أن المعلومات التي يقدمها قيمة للغاية ومهمة في المساعدة على اتباع نمط صحي للحياة. وأوضحت في تصريح صحافي بهذه المناسبة، إن البرنامج يهدف إلى التوعية حول التغذية الصحية وأهميتها للإنسان، حيث يتناول سبل تعزيز التغذية الصحية السليمة واتباع نمط صحي للحياة، ومكافحة الوجبات السريعة وخطورتها على الصحة، والعادات الغذائية غير السليمة التي يمارسها البعض، فضلاً عن التشجيع على ممارسة الرياضة. وأكدت أهمية التغذية السليمة، للسلامة من الأمراض، وأبرزها السمنة، والتي تعد أحد أهم عوامل الخطورة الرئيسة المسببة للعديد من الأمراض، ومن بينها «السرطانية»، مؤكدة أن (كان) سوف تعمل جاهدة في سبيل إنجاح هذا البرنامج المهم، لتعم الفائدة بين الجمهور، ولكي تصل الرسالة إلى أكبر قدر ممكن من الجمهور. وأعربت الشاهين عن شكرها لوزارة الإعلام على تعاونها الكبير في عمل هذا البرنامج، وعلى رأسها الوزير محمد الجبري، ووكيل الوزارة المساعد لقطاع التلفزيون سعود الخالدي، ومدير إدارة البرامج الثقافية والدينية بالوزارة أسامة المخيال، مشيرة إلى أن رغبة الجانبين الجادة في تقديم رسالة إعلامية توعوية صحيحة تلاقت في هذا البرنامج، متمنية استمرار التعاون مع وزارة الإعلام لسنوات أخرى.

