وطن النهار

اقام ملتقى نجلاء النقي ندوة نقاشية حملت عنوان «حقوقي في قانوني» مساء اول امس في السالمية حيث ناقش فيها عدد من القانونيين والناشطين في حقوق ذوي الاعاقة المشاكل التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة والمثالب القانونية في قانون المعاقين 2010.

في البداية تحدث الناشط علي عبدالكريم قائلا: نحن نعاني من مشاكل كثيرة ومتطلبات عديدة على رأسها نقص الاجهزة الطبية والكراسي الخاصة بالمعاقين وعدم تطبيق بعض البنود في قانون المعاقين الجديد مطالبين الهيئة العامة لشؤون المعاقين بوقفة جدية مع ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تطبيق لوائح وبنود القانون الجديد والتفاعل بشأن تأخر صرف الرواتب المستحقة لهم.

وتابع عبدالكريم: نعاني كثيرا في قضية انتقاء الكراسي المخصصة لنا وفي الية تجديدها وتناسبها معنا، مشيرا الى عدم وجود تفاعل من بعض المسؤولين وتهربهم من مقابلة المعاقين والاستماع الى شكواهم، مطالبا المسؤولين بان يكونوا على قدر من المسؤولية او التخلي عن مناصبهم واتاحة الفرص لغيرهم لتسلم مهامهم.

الوظائف المناسبة

ومن جانبه، قال الناشط من ذوي الاعاقة الحركية عيسى القلاف مشكلتنا الرئيسة هو عدم عمل ذوي الاعاقة في الاماكن التي تخدم المعاقين وتصدر القرارات الخاصة بهم وتتعامل مع حالاتهم كونهم اقرب واكثر فهما لمعاناتهم موضحا ان الوظائف المتاحة لهم غير مناسبة لهم ومن المعيب علينا اننا نريد ان نواكب التطور والتنمية بمشاريع كويت 2035 ونحن لم نصل الى عدالة في التعامل مع الموظفين من ذوي الاعاقة.

واضاف القلاف: نعاني كثيرا من بخس حقوقنا في المباني الحكومية والمجمعات وعدم مطابقة الخدمات للمواصفات العالمية وعدم الصيانة اللازمة لها، موضحا ان اغلب التصاميم لا تتناسب والقدرات البسيطة لصاحب الاعاقة وتكون شكلية فقط.

واشار القلاف ان المسؤولين لا يكترثون بالافكار والاقتراحات والدراسات التي نتقدم بها لخدمة اقراننا من ذوي الاعاقة بانواعها لافتا الى انه عرض فكرة متكاملة على احد المسؤولين فاعطاه موعدا للقائه في عام 2020 لعرضها ودارستها.

لغة الإشارة

بدوره، قال مترجم الاشارة للصم والبكم بدر كرم ان مترجم الاشارة يعتبر عملة نادرة وانا الوحيد الذي اعمل في الهيئة، وقد طالبنا بوجود مترجم في كل جهة حكومية لخدمة ذوي الاعاقة في حال لا يتعدى عددنا بشكل اجمالي الـ 25 مترجما. وتحدث حول الدورات التدريبية واعداد المترجمين قائلا 9 سنوات من صدور قانون المعاقين ولم يطبق شيء بخصوص الدورات الاطبيقية للصم وتطوير لغة الاشارة او الاستعانة بالصم للاستفادة منهم في هذا المجال لافتا الى ان الكويت سباقة منذ الخمسينات في هذا المجال ودول الخليج كانت تستعين بنا وبخبراتنا في هذا المجال والان نعتبر في مرحلة قصور وفي المؤخرة.

واشار ان الصم يعانون من عدم الاهتمام بهم وعدم فهم الاخرين لهم وجعلهم لا يتواجدون في مثل هذه الندوات والمؤتمرات كاقرانهم من ذوي الاعاقة، مشيرا الى ضرورة وجود قانون ولوائح تخص لغة الاشارة في الدوائر الحكومية حيث لا يوجد اساسا في ديوان الخدمة المدنية اعتراف بهم ولا بنود تخدمهم او تسعى لتوظيفهم. ولفت الى انه كما لا توجد قوانين تخدمهم فليس هناك قوانين مختصة تحاسبهم ايضا في حال تقصيرهم او وقوع اخطاء تعتبر مصيرية من قبل مترجمين لغة الاشارة للصم، مشيرا الى وجود قصور في التعامل مع ابناء الكويتيات من المعاقين غير الكويتيين والبدون في الميادين التعليمية والتوظيفية وغيرها.

