وطن النهار

تتجه صباح اليوم، نحو 1000 مرشحة للوظائف الإشرافية في مرحلة رياض الاطفال ما بين مشرفة فنية ومديرة ومديرة مساعدة وموجهة فنية لتأدية الاختبار الالكتروني التجريبي الذي تنظمه وزارة التربية في مركز التطوير بالجابرية لتدريب المرشحات على كيفية التعامل مع الشاشة الذكية باستخدام «الماوس» والاجابة على الأسئلة، استعدادا للاختبار الالكتروني الرسمي المزمع عقده الاربعاء المقبل وتأديته دون مشاكل أو عراقيل، والذي يتطلب على المرشحة لاجتياز هذه المرحلة بنجاح حصولها على نسبة 70% فما فوق.

في هذا السياق، أكدت الموجهة العامة لرياض الاطفال نادية المسلم، أن التواجيه الفنية حرصت على إعداد 5 نماذج للاختبار الالكتروني الخاص بالمرشحات للوظائف الاشرافية لمرحلة رياض الاطفال بحيث يكون لكل فئة اسئلة خاصة، مبينة أن النموذج الواحد يتضمن 100 سؤال اختيار متعدد «A B C» مقسمة بين الجانب التعليمي والتربوي والاداري.

وأشارت المسلم، إلى أن الوزارة أخذت بعين الاعتبار ان يكون الاختبار على ثلاث مستويات السهل والمتوسط والصعب بنسبة 30 للأول و30 للثاني و60 للاخير، حرصا منها على التدرج في الاختبار بين السهولة والصعوبة بما يسهم في قياس مستويات المتقدمين للوظائف الإشرافية، مبينة أنه يجب على المتقدم حتى يجتاز هذا الاختبار بنجاح عليه تجاوز نسبة 70% ليحق له الدخول إلى المرحلة الثانية الخاصة بالمقابلات الشخصية المتوقع تحديد موعدها بعد انطلاق العام الدراسي المقبل. وكشفت، عن آلية اعتمدتها الوزارة في إعداد نماذج الاختبارات وطريقة توزيع الأسئلة عليها، مشيرة إلى أن المختصين تركوا عملية تقسيم الأسئلة وتوزيعها للجهاز الآلي، حيث سيتم اختيار الاسئلة عن طريق الكمبيوتر بشكل عشوائي وفق الاسئلة المختارة والبالغ عددها 500 سؤال للفئة الواحدة سواء كانت خاصة بالمشرف الفني أو التوجيه الفني وغيره، وذلك من خلال تحديد 100 سؤال وضعها اهل الاختصاص كل حسب المادة بواقع 50 سؤالا للجانب التربوي المعني بكل ما له علاقة بالجانب التربوي التي تستوجب على المعلمة ان تكون ملمة فيها، و30 سؤالا للجانب التعليمي الخاص بمادة التخصص، و20 سؤالا للجانب الاداري، لتكون العملية محكمة وتدفع المرشحة التركيز على نموذج الاختبار الخاص بها دون الالتفات إلى شاشات زميلاتها.

