وطن النهار

أطلقت مؤسسة الموانئ السبت الماضي المنصة الالكترونية لإدارة محطة الحاويات في ميناء الشعيبة لتسهيل عملية افراغ الحاويات بسرعة تصل الى أربعة أضعاف السرعة السابقة.

وقال المدير العام للمؤسسة الشيخ يوسف عبدالله صباح الناصر الصباح في تصريح صحافي عقب افتتاح المنصة بالتعاون مع شركة (غلوبال كليرينج هاوس سستم) إن تلك المنصة تهدف إلى إنشاء قواعد لتنظيم عمليات التخطيط في محطة حاويات ميناء الشعيبة.

وأضاف أن المنصة ستقدم الدعم لمؤسسة الموانئ في سعيها لتحقيق متطلبات التنمية الشاملة وتنمية الإيرادات موضحا أنها ستخدم العمليات اللوجستية لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.

وبين أن النظام الجديد له مزايا متعددة فضلا عن سهولة استخدامه وذلك من خلال تكنولوجيا المعلومات في إدارة عمليات التفريغ والتوزيع والتخزين للحاويات بالإضافة إلى تحقيق الاستخدام المثالي لمعدات التحميل والتفريغ والتخزين، مفيدا بان هذا الأمر سيحقق زيادة في الطاقة الاستيعابية ومعدلات التداول بالمحطة وضبط حركة التسليم والاستلام عبر البوابات بالإضافة الى القدرات المتوفرة في تبادل المعلومات مع الوكلاء باستخدام التبادل الالكتروني للمعلومات (اي. دي. آي).

وأشار العبدالله الى أن المنصة تدعم النظام بخاصية تنفيذ الأوامر تلقائيا دون تدخل بشري بفضل توافر المعالجات الحديثة والشبكات المتقدمة تزامنا مع النمو المتسارع للتكنولوجيا.

وذكر أن المنصة تشمل قنوات مخصصة للخدمات الإلكترونية لكل المتعاملين مع المحطة كبداية للتحول الرقمي من خلال إدخال التحسينات والتحديثات بما يسمح لشركاء العمل الإطلاع اللحظي على التقارير والمعلومات أولا فأولاً على حركة السفن والتداول للحاويات.

