أول النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى سالومي زورابيشفلي رئيسة جمهورية جورجيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، متمنيا سموه لها، موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتين مماثلتين.

بعث سموه ببرقية تهنئة إلى سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب افريقيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية جنوب افريقيا، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين الكويت وجمهورية جنوب افريقيا الصديقة المزيد من التطور والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتين مماثلتين.

