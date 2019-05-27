أول النهار

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. كما استقبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري.

واستقبل سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد. كما استقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد. واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح. واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

كما استقبل سمو ولي العهد سفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد د. إبراهيم محمد بحر العلوم والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. حيث اطلع سموه على آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية مثمنا مواقف دول الكويت المشرفة والداعمة تجاه العراق. وقد أكد سموه بأن استقرار العراق وتقدمه هو استقرار للمنطقة متمنيا أن يستعيد العراق دوره الحضاري ومكانته البناءة جنبا الى جنب مع أشقائه العرب ومحيطه الإقليمي والدولي.

