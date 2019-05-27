أول النهار

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، في قصر بيان ظهر امس، وزير النفط الأسبق لجمهورية العراق د. ابراهيم بحر العلوم والوفد المرافق له، بمناسبة زيارتهم للبلاد.

حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحث الجوانب المتعلقة ضمن محور الزيارة. كما استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، الرئيس الفخري لجمعية المكفوفين الكويتية فهد صياح بوشيبة يرافقه رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المكفوفين الكويتية. حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ضمن محور الزيارة، كما اهدوا النائب الأول نسخة من الإصدار الأول للقرآن الكريم الخاص للمكفوفين.

