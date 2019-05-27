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بغداد - الوكالات: كشف وزير الخارجية الايراني جواد ظريف ان بلاده عرضت توقيع معاهدة بعدم الاعتداء مع دول الخليج المجاورة مشيرا خلال زيارة الى العاصمة العراقية بغداد ان طهران لاتريد اي تصعيد عسكري مع واشنطن لكنها ستتصدى لأي حرب تشن عليها في وقت لوح فيه الرئيس الايراني حسن روحاني باجراء استفتاء شعبي في ايران حول القضية النووية.... (طالع ص 18).

وخلال لقاء مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم في بغداد امس اكد ظريف ان لدى طهران رغبة ببناء علاقات متوازنة مع جميع دول الخليج موضحا ان الجمهورية الاسلامية عرضت توقيع معاهدة بعدم الاعتداء مع دول مجلس التعاون الخليجي واضاف نحن نطلب من البلدان الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي الالتزام بتعهداتهم مشددا على ان ايران لم تنتهك الاتفاق النووي.

من جهة ثانية وصف ظريف ارسال الولايات المتحدة قوات الى الشرق الأوسط بعد اتهام طهران بالوقوف وراء الهجمات على ناقلات النفط في المنطقة بأنه امر خطير للغاية وتهديد للسلام الدولي وأكد ان ايران ستتصدى لاي حرب تشن عليها.

من جهته اعلن الوزير العراقي ان بلاده ستلعب دور الوسيط بين ايران والولايات المتحدة الأميركية وأوضح قائلا نقف مع جارتنا ايران وسنكون وسيطا بين الطرفين وتابع نعتقد ان الحصار الاقتصادي على ايران ليس مفيدا.

وكان ظريف وصل الى بغداد السبت حيث اجرى مباحثات مع رئيس الوزراءعادل عبدالمهدي والرئيس برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي تناولت تطورات الأزمة بين اميركا وايران.

وحذر عبدالمهدي خلال استقباله ظريف من مخاطر الحرب مؤكداً اهمية الأمن والاستقرار للمنطقة. وخلال لقائه مع الحلبوسي امس اكد ظريف ان بلاده لاترغب في اي تصعيد عسكري وأنها على استعداد لتلقي اي مبادرة تساعد على خفض التصعيد وتكوين علاقات بنَّاءة مع جميع دول الجوار.

على صعيد آخر لوح الرئيس الايراني باجراء استفتاء بشأن الملف النووي وسط تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة. ونقلت قناة العالم الايرانية عن روحاني قوله انه اقترح عام 2004 عندما كان مفاوضا نوويا بارزا على المرشد الايراني الأعلى آية الله علي خامنئي اجراء استفتاء من قبل الشعب على القضية النووية مشيرا الى ان خامنئي أعلن قبوله بالفكرة، ولكن لم يتم الحديث عن موعد لهذا الأمر ومن ثم تغيرت الحكومة واتجهت الأمور على نحو آخر. وقال على اي حال، فان المادة 59 يمكنها تمهيد السبيل في اي مرحلة كانت.