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استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد بقصر بيان امس د. إبراهيم محمد بحر العلوم بمناسبة زيارته للبلاد.

كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد د. إبراهيم بحر العلوم والوفد المرافق بمناسبة زيارته للبلاد، والذي اطلع سموه على آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية، مثمنا مواقف الكويت المشرفة والداعمة تجاه العراق. وقد أكد سمو ولي العهد أن استقرار العراق وتقدمه هو استقرار للمنطقة، متمنيا أن يستعيد العراق دوره الحضاري ومكانته البناءة، جنبا الى جنب مع أشقائه العرب ومحيطه الإقليمي والدولي. وكان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قد استقبل بحر العلوم والوفد المرافق بمناسبة زيارته للبلاد.

